Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал оставаться во главе государства, пока вокруг страны будет тяжелая обстановка. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Соловьев Live 5 февраля

Лукашенко подчеркнул, что готов руководить Белоруссией в «тяжелые времена», а покинет пост, когда будет спокойная обстановка. «Он нас вдохновил». Как Лукашенко хотят снова сделать модным © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

«Если будет тяжелая обстановка вокруг Белоруссии, как война, и еще важнее — внутри нас будут, как в 2020 году, рвать — всегда будет. Но если все будет спокойно, как вы говорите "кто, кто", вот он, кто появится — мы определимся», — пояснил Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко сравнил ситуацию в мире на фоне милитаризации европейского региона с обстановкой перед Второй мировой войной.

В интервью Украина.ру политолог Григорий Иоффе предположил, что преемник Лукашенко пока не медийная персона, и о нём широкая общественность не знает. По его словам, сменить Лукашенко может и глава МИД Белоруссии Владимир Макей, и глава Совета Республики Наталья Кочанова, и другие лица, но пока спрогнозировать это невозможно.