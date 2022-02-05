Заявление президентов России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина по итогам переговоров в Китае свидетельствует о начале новой эры в геополитике. Об этом написало издание The Telegraph 4 февраля

«С этого момента доминирование Запада под предводительством США не будет восприниматься как должное… На данный момент у них (Китая и России. — Ред.) одна общая цель — покончить с Pax Americana», — заявил автор материала The Telegraph.

Он отметил, что Москва получит экономическую и политическую выгоду от новых договоренностей с Китаем, а Китай — помощь в борьбе с западными странами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Жизненно важно для нас». Зачем лидеры постсоветских государств поехали в Пекин © akorda.kz

В пятницу, 4 февраля, накануне открытия Олимпиады в Пекине Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали пакет документов и приняли совместное заявление.

В документе отмечается тенденция к перераспределению баланса сил в мире, запрос мирового сообщества на мирное и поступательное развитие.

КНР и РФ совместно выступили против дальнейшего расширения НАТО и призвали альянс отказаться от идеологизированных подходов времен холодной войны.

Стороны договорились противостоять вмешательству извне во внутренние дела государств, углубить кооперацию в Арктике, активизировать работу Шанхайской организации сотрудничества и укрепить сотрудничество ЕАЭС и Китая.