Президент Украины Владимир Зеленский могу не посетить открытие Олимпиады в Пекине из-за указания США. Об этом в Facebook рассказал депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Черный

По словам депутата, против Зеленского «кураторы из США ввели санкции — запрет на въезд в Китай». Путин раскритиковал попытки политизировать Олимпиаду © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Как еще можно объяснить его отсутствие на таком эпохальном мероприятии, где он мог не только продвинуть наши отношения с одной из ведущих мировых держав и организатором Игр — Китаем, но и неформально попытаться решить вопросы, которые жизненно важны сегодня для страны», — обратил внимание Черный.

По его мнению, запрет украинским атлетам фотографироваться с российскими спортсменами также исходит от Зеленского.

Зимняя Олимпиада в Пекине стартовала 4 февраля. Ранее власти США заявили, что не будут отправлять официальную делегацию в Пекин, пояснив это нарушениями прав человека в КНР. К дипломатическому бойкоту присоединились Великобритания, Австралия и Канада.