По словам депутата, против Зеленского «кураторы из США ввели санкции — запрет на въезд в Китай».
«Как еще можно объяснить его отсутствие на таком эпохальном мероприятии, где он мог не только продвинуть наши отношения с одной из ведущих мировых держав и организатором Игр — Китаем, но и неформально попытаться решить вопросы, которые жизненно важны сегодня для страны», — обратил внимание Черный.
По его мнению, запрет украинским атлетам фотографироваться с российскими спортсменами также исходит от Зеленского.
Зимняя Олимпиада в Пекине стартовала 4 февраля. Ранее власти США заявили, что не будут отправлять официальную делегацию в Пекин, пояснив это нарушениями прав человека в КНР. К дипломатическому бойкоту присоединились Великобритания, Австралия и Канада.