Украина должна продолжать путь в НАТО, заявила временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» 4 февраля

«Сейчас Украина делает необходимые шаги, чтоб стать членом НАТО. Сделаны ли они уже? Нет. Но они предусматривают, что Украина сделает все необходимое, чтоб в конце концов присоединиться к НАТО», — сказала Квин.

По словам поверенной США, при рассмотрении в НАТО предложений России по гарантиям безопасности все 30 членов Альянса отвергли идею не включать Украину в НАТО и заявили о приверженности политике открытых дверей. В НАТО назвали две причины, по которым туда не берут Украину © пресс-служба президента Украины

Она добавила, что Украине нужно «набраться немного терпения» и продолжать использовать инструменты для движения в НАТО.

Ранее замгенсекретаря НАТО Мирча Джоанэ указал, что сейчас вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке дня организации.