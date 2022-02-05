Итальянский канал показал первую часть телефильм «Дисциплина молчания» журналистов-расследователей Андреа Шерезини и Джузеппе Борелло.
В фильме приводятся показания анонимного украинского свидетеля гибели журналистов.
Участник боевых действий в составе 95-й аэромобильной бригады ВСУ сообщил, что находился напротив места, где погибли журналисты. По его словам, приказ стрелять отдал лично командир бригады Михаил Забродский.
Авторы фильма взяли интервью у Забродского. Он отверг обвинения, однако признал, что названное подразделение действительно находилось под его командованием.
Михаил Забродский в августе 2014 года получил звание Героя Украины, а сейчас является депутатом Верховный Рады.
Ранее в Италии суд оправдал нацгвардейца Виталия Маркива, которого обвиняли в гибели журналистов.