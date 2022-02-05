Итальянский репортер Андреа Роккелли и российский правозащитник Андрей Миронов погибли в мае 2014 года в Донбассе в результате обстрела, начатого по приказу командира 95-й отдельной аэромобильной бригады вооруженных сил Украины Михаила Забродского. К такому выводу пришли итальянские журналисты-расследователи, сообщили в эфире канала RaiNews24

Итальянский канал показал первую часть телефильм «Дисциплина молчания» журналистов-расследователей Андреа Шерезини и Джузеппе Борелло.

В фильме приводятся показания анонимного украинского свидетеля гибели журналистов. Погребинский описал три варианта, как Украине закончить войну в Донбассе © РИА Новости, Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанк

Участник боевых действий в составе 95-й аэромобильной бригады ВСУ сообщил, что находился напротив места, где погибли журналисты. По его словам, приказ стрелять отдал лично командир бригады Михаил Забродский.

Авторы фильма взяли интервью у Забродского. Он отверг обвинения, однако признал, что названное подразделение действительно находилось под его командованием.

Михаил Забродский в августе 2014 года получил звание Героя Украины, а сейчас является депутатом Верховный Рады.

Ранее в Италии суд оправдал нацгвардейца Виталия Маркива, которого обвиняли в гибели журналистов.