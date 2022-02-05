Немецкое издание Bild 5 февраля опубликовало «план России» по включению Украины в состав Союзного государства России и Белоруссии

Издание ссылается на данные неких секретных служб. «Ошибочка вышла»: Bloomberg объявил о вторжении на Украину © Facebook, Операція об'єднаних сил

Авторы публикации утверждают, что «вторжение» России на Украину может состояться в феврале или марте. После военной фазы операции, согласно материалу, Россия якобы установит на Украине власть «марионеточного пророссийского правительства».

«После получения контроля над всеми крупными городами власти России создадут "Народную раду" из представителей, прошедших отбор спецслужб», — говорится в статье.

В посольстве России в Германии назвали материал «смесью спекуляций и слухов». Комментарий посольства также разместили в немецком издании.

Ранее, утром 5 февраля, о «вторжении» России на Украину как якобы свершившемся факте сообщил Bloomberg. Позднее в издании заявили об ошибке и удалили публикацию.

В начале декабря Bild уже публиковал сценарии «вторжения» России на Украину. Тогда сенатор Алексей Пушков прокомментировал, что у американских и германских журналистов давно «чешутся руки повоевать с Россией», причем они отражают настроения в высоких кабинетах ряда стран НАТО.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда отметила, что Львов на схеме «вторжения» в Bild назван «Лембергом», как во времена фашистской оккупации, а часть схемы о Крыме «помогли рисовать из Киева».