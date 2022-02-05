Украина будет оттягивать встречу в Берлине по Донбассу, пока не согласует позиции с Вашингтоном и Лондоном. Об этом 4 февраля заявил украинский политолог Алексей Буряченко в эфире телеканала UkrLive

«Очень много вещей нужно, чтобы найти консенсус. И Украина сегодня пообещала решить этот вопрос. Но по моей информации Украина не будет это выполнять. И наши партнер, Германия и Франция, взволнованы тем, что Украина снова, пообещав выполнение каких-то договоренностей, не будет продвигать эти вопросы… Это снова затянется и может спровоцировать обострение… Вот почему Андрей Ермак заболел. Все это будет оттягиваться, пока Киев не согласует какую-то позицию с Вашингтоном и Лондоном. Сегодня украинская власть не хочет мира. Сегодня украинская власть хочет выгодную войну», — заявил эксперт.

Встреча советников лидеров стран «нормандской четверки», в которую входят Россия, Германия, Франция и Украина, завершилась в Париже вечером 26 января. Отмечается, что переговоры закончились спустя 8,5 часа. Украина потребовала от Германии военную помощь по списку © ТМ Мілітарист

Российскую делегацию в Париже представил замглавы администрации президента Дмитрий Козак. Ермак заявил, что участники «нормандского формата» задекларировали разногласия в выполнении Минских соглашений, однако решили работать над их выполнением.

Позднее Ермак сообщил, что заболел коронавирусом «крайне не вовремя» и заявил, что пройдет максимально интенсивное лечение, чтобы поскорее встать на ноги. Чиновник заявил, что продолжает работать, не останавливаясь, накануне новой встречи в Берлине.

По данным «Украинской правды», заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига заболел коронавирусом сразу после встречи советников в Париже. Пресс-секретарь Ермака Дария Заривна также заболела коронавирусом.