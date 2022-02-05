Российская Федерация и ее народ готов выстоять перед экономическими санкциями, чтобы противодействовать каким-либо ультиматумам. Об этом 4 февраля заявил украинский политтехнолог Борис Тизенгаузен в эфире телеканала «Украина 24»

«Россия ультиматумов не воспринимает. Россия действует нелинейно, ассиметрично… Мы прекрасно понимаем, что в России все готовы затянуть пояса потуже, и никто слова не скажет, даже если придется какие-то экономические моменты пережить. Поэтому с Россией, к сожалению, в ультимативной форме разговаривать нельзя», — заявил он.

Ранее политолог Вадим Карасев заявил, что ситуация вокруг Украины провоцирует мировых лидеров завышать требования на международной арене, чтобы получить минимум. Также он отметил, что США будут контролировать Украину, чтобы государство не провоцировало Россию на серьезные действия, и параллельно не мешать разрешению конфликта в Донбассе. Начнут на западе, закончат на востоке. Россия и Белоруссия проводят совместные военные учения © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

В последнее время Украина и страны Запада обвиняют РФ в подготовке наступления на Украину. В то же время в Киеве признают, что Москва сейчас не планирует атаковать соседнюю страну.

В Кремле неоднократно подчеркивали беспочвенность подобных обвинений и указывали, что накачка Украины оружием может подтолкнуть Киев к силовому решению конфликта в Донбассе.