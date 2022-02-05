Украинское общество устало от политики президентской команды, которая одной из главных своих идей во время избирательной кампании считала необходимость «новых лиц». Об этом 4 февраля в эфире телеканала «Наш» заявил политолог Вадим Карасев

«Не надо искать новых. Надо вот этих людей, которые могут на себя взять ответственность… Они среди старых политиков. Но я хочу напомнить, что есть старые люди, а есть устаревшие. И не все старые политики устаревшие, а не все новые уже новые. А часто новые есть устаревшие», — заявил он.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Украине нужно удержать свою внутреннюю политическую ситуацию в момент, когда Запад сплотился и хочет помочь. «Другие интересы»: Карасев объяснил, почему власти Украины не борются с радикалами © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Также он выразил мысль, что ситуация на Украине продиктует альянс бывшего президента и депутата Рады Петра Порошенко, лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко и экс-премьера Арсения Яценюка.