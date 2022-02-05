«Они хотят поддержать Украину, но не как союзника. Я сегодня прочитал обращение Моравецкого и обратил внимание. Он сказал — мы должны помочь нашему соседу оборонительным вооружением, чтобы они сдержали наступление России. Он сказал, что не союзника нужно поддержать, а соседа», — сказал эксперт.
1 февраля на Украине находился премьер Польши Матеуш Моравецкий. Он заявил, что го страна вместе с Украиной совместно планируют построить газопровод, чтобы увеличить возможность поставок газа на Украину.
Моравецкий также не упустил возможности критически высказаться о российско-германском газопроводе «Северный поток-2». По его словам, участвуя в проекте, Германия «передаёт пистолет в руки Владимиру Путину».
Кроме Моравецкого в Киеве 1 февраля также присутствовал премьер Великобритании Борис Джонсон. Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с обоими заявил, что Киев, Варшава и Лондон работают над созданием трехстороннего политического союза.