Ситуация вокруг Украины провоцирует мировых лидеров завышать требования на международной арене, чтобы получить минимум. Об этом 4 февраля в эфире телеканала «Наш» заявил политолог Вадим Карасев

«Сейчас такая форма войны в мире. Войны прямой нет, но идет война угроз или угрозами войны… Все хотят друг друга использовать. Закон политики использует того, кто хочет тебя использовать. На этом держится политика. И никуда от этого не деться. Понятно, что Владимир Путин завышает ставки, и Запад тоже завышает ставки… Что касается локальной ситуации… Может и третья сила спровоцировать ситуацию в Донбассе и тогда может быть такой замес, мало не покажется», — заявил он.

Ранее Карасев также отметил, что США будут контролировать Украину, чтобы государство не провоцировало Россию на серьезные действия, и параллельно не мешать разрешению конфликта в Донбассе. Карасев оценил союз Украины, Польши и Великобритании © скриншот видео ТЕЛЕКАНАЛ НАШ

Также политолог Михаил Погребинский выразил предположение, что существует три варианта выхода для Украины из войны в Донбассе и только в одном маловероятном случае регион присоединится к территории страны.