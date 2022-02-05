США будут контролировать Украину, чтобы государство не провоцировало Россию на серьезные действия, и параллельно не мешать разрешению конфликта в Донбассе. Об этом 4 февраля в эфире телеканала «Наш» заявил политолог Вадим Карасев

«Будут потихоньку отползать, уходить, но оставлять за собой влияние (США — ред.). Контроль — это очень важный момент. Но не мешать разрешению конфликта на Донбассе и не допускать прямого столкновения между Украиной и Россией. Потому что прямое военное столкновение между Украиной и РФ, не дай бог, конечно, это и прямое столкновение Запада и России. Но это уже будет столкновение России и Китая. Одно дело заявления делать, ставки повышать», — отметил Карасев. «Другие интересы»: Карасев объяснил, почему власти Украины не борются с радикалами © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Ранее украинский политолог Михаил Погребинский отметил, что у США есть инструменты влияния на украинских политиков из-за наличия у них оффшоров. В частности, есть влияние и на президента Украины Владимира Зеленского.

Также ранее политолог Руслан Бортник отметил, что Украине необходимо вести более независимую внешнюю политику, чтобы не заниматься самообманом в поиск псевдо партнеров со стороны США и стран НАТО.