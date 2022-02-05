Украинские фанаты выкрикивали на матче Украина-Россия по футзалу 4 февраля националистические речевки, сообщает strana.ua

Полуфинал Чемпионата Европы по футзалу (мини-футболу) с участием сборных России и Украины состоялся в Амстердаме. Сборная России одержала победу со счетом 3:2. «Россия забрала мяч». Украинская сборная проиграла в полуфинале чемпионата Европы по футзалу © Telegram-канал STERNENKO

В первом тайме Россия повела 2:0. Соколов и Афанасьев забили на 2-й и 15-й минутах. Затем Украина сравняла счет (отличились Серый и Абакшин), но гол Артема Ниязова вывел команду Россию вперед.

В финале поединка, за минуту до конца матча вратарь сборной России Дмитрий Путилов отразил пенальти от капитана украинцев Петра Шотурмы.

Отмечается, что сборные в ходе игры вели себя достойно, хотя перед поединком украинские игроки не пожали руки соперникам.

При этом украинские болельщики-националисты проявили себя во всей красе. Они кричали нецензурные речевки и политические лозунги, несмотря на предупреждение УЕФА. В том числе с трибун неслось: «Украина превыше всего», «Кто не скачет, тот москаль», «Бий москаля, складайте трупи, и пулемет берите в руки», Смерть врагам и т. д.

Глава Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев подчеркнул, что отношения между официальными лицами сборных остаются нормальными, несмотря на демарш фанатов, и в сборной России понимают, что отказ пожать руки — запрет сверху, а не желание самих спортсменов.