Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в интервью каналу France 24 5 февраля пояснил, по каким причинам в ближайшее время Украина не станет членом Альянса

Джоанэ отметил, что сейчас не повестке дня НАТО нет вопроса вступления в Альянс Украины. Венгрия заблокировала Украине доступ к киберцентру при НАТО © Facebook, Міністерство закордонних справ України

«Никто не говорит, что Украина в ближайшее время вступит в НАТО. Украине нужно многое реформировать внутри страны», — заявил замгенсекретаря Альянса.

Помимо этого, добавил Джоанэ, страны внутри Альянса должны прийти к консенсусу по поводу присоединения Украины к НАТО.

В интервью представитель НАТО также заявил, что альянс «не оказывает непосредственной военной поддержки Украине». Он сообщил, что НАТО направит на Украину команду специалистов в области кибербезопасности для борьбы с дезинформацией, якобы поступающей от России.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял о риске масштабного конфликта в Европе из-за втягивания Украины в НАТО.