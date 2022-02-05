Джоанэ отметил, что сейчас не повестке дня НАТО нет вопроса вступления в Альянс Украины.
«Никто не говорит, что Украина в ближайшее время вступит в НАТО. Украине нужно многое реформировать внутри страны», — заявил замгенсекретаря Альянса.
Помимо этого, добавил Джоанэ, страны внутри Альянса должны прийти к консенсусу по поводу присоединения Украины к НАТО.
В интервью представитель НАТО также заявил, что альянс «не оказывает непосредственной военной поддержки Украине». Он сообщил, что НАТО направит на Украину команду специалистов в области кибербезопасности для борьбы с дезинформацией, якобы поступающей от России.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял о риске масштабного конфликта в Европе из-за втягивания Украины в НАТО.