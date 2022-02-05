Из Канады на Украину в ночь на 4 февраля вылетел военно-транспортный самолет с новой партией нелетального вооружения, сообщило Минобороны страны, передает Интерфакс

Поставка военной помощи состоялась в рамках недавно объявленной Канадой «незамедлительной поддержки» Украины и расширения операции Unifier. Канада отправила на Украину спецназ - Global News © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Самолет канадских ВВС С-177 Globemaster вылетел с авиабазы Трентон с грузом нелетального вооружения… Данное пожертвование поможет силам безопасности Украины в дальнейшем защититься от угроз со стороны России и наращивания ею военного присутствия в пределах и вокруг (украинской) территории», — заявили в Минобороны Канады.

Сообщается, что груз содержит средства индивидуальной защиты, разведывательное оборудование и средства ведения наблюдения. Вместе с ним на Украину прибудут канадские военные инструкторы.

Ранее Канада решила на три года продлить операцию Unifier на Украине и расширить состав миссии Канадские инструкторы обучают украинских солдат и офицеров на Яворовском полигоне во Львовской области.

Страны НАТО с 2014 года регулярно поставляют Украине оружие и тренируют ее военных. Москва неоднократно подчеркивала, что это нарушает Минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе.