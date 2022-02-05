Накануне визита на Украину главы МИД ФРГ Анналены Бербок Украина направила Берлину список военной помощи, которую хочет получить Киев. Об этом заявило немецкое агентство DPA в Twitter 4 февраля

«Украина долгое время жаловалась, что Германия не предоставляет ей военную поддержку, необходимую в противостоянии с Россией. Теперь она послала список пожеланий в Берлин», — говорится в сообщении.

Власти Германии отказывались от поставок Украине оружия и военной техники, предоставляя оборудование для госпиталей и каски. МИД РФ призвал США прекратить поставки оружия Киеву © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал решение Германии отправить Украине каски досадным. Украинский дипломат заявил, что Германия «должна делать больше».

Также он пригрозил, что украинцы «десятилетиями будут помнить» отказ Германии предоставлять оружие Киеву.

Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил, что Украина ожидает от ФРГ поставки военных кораблей и современных систем противовоздушной обороны.

Москва неоднократно призывала страны НАТО прекратить поставки оружия Киеву и отмечала, что это не может способствовать мирному урегулированию конфликта в Донбассе. В ЛДНР сообщали о применении украинскими военными поставленного Западом оружия.