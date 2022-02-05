«Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен согласовали дальнейшие шаги Украины и США в воплощении стратегии проактивного сдерживания России от дальнейшей агрессии. Они отметили существенный прогресс в подготовке скоординированных евроатлантических санкций против РФ и выход этой работы на завершающий этап», — говорится в сообщении.
Блинкен заверил Украину в дальней финансовой помощи США.
Также госсекретарь США и украинский министр обсудили динамику переговоров в рамках нормандского формата и выразили надежду, что Российская Федерация «продемонстрирует конструктивную позицию».
Ранее администрация США провела закрытые брифинги о ситуации вокруг Украины. В Конгрессе ведется работа над законопроектами о «беспрецедентных санкциях против РФ».
Киев и страны Запада обвиняют Россию в подготовке «вторжения» на Украину.
В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.