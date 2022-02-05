Минск уже сделал многое для переориентировки экспорта из Литвы в другие страны, подчеркнул эксперт.
«Белорусские нефтепродукты сейчас идут через Эстонию. Но это все вновь упирается в политику. Переориентация транзита на Эстонию в самой Эстонии вызвала…скандал. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас уже заявила, что транзит через Эстонию белорусских нефтепродуктов будет приостановлен и Таллин тоже введет санкции», — сказал Носович.
Все расчёты белорусов на то, что со странами Прибалтики можно договориться прагматично, будут развеяны в ближайшее время — для "балтийских тигров" геополитические интересы Запада стоят выше собственных экономических, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.