Минск в ответ на враждебные шаги Вильнюса запрещает железнодорожный транзит удобрений и нефтепродуктов из Литвы. О том, получится ли у других балтийских республик переманить белорусский экспорт, рассказал в интервью Украина.ру главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru (Калининград) Александр Носович

Минск уже сделал многое для переориентировки экспорта из Литвы в другие страны, подчеркнул эксперт. Эксперт рассказал, правда ли Эстония живет богаче и лучше, чем Россия © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк

«Белорусские нефтепродукты сейчас идут через Эстонию. Но это все вновь упирается в политику. Переориентация транзита на Эстонию в самой Эстонии вызвала…скандал. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас уже заявила, что транзит через Эстонию белорусских нефтепродуктов будет приостановлен и Таллин тоже введет санкции», — сказал Носович.

Все расчёты белорусов на то, что со странами Прибалтики можно договориться прагматично, будут развеяны в ближайшее время — для "балтийских тигров" геополитические интересы Запада стоят выше собственных экономических, заключил собеседник издания.

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