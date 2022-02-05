В ответ на враждебную политику Вильнюса президент Белоруссии Александр Лукашенко запрещает транзит грузов из Литвы. Это нанесёт сокрушительный удар по стратегическим предприятиям Литвы и связям республики с Украиной, рассказал в интервью Украина.ру главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru (Калининград) Александр Носович

Ответные меры Белоруссии нанесут удар по двум крупнейшим налогоплательщикам Литвы — заводу минеральных удобрений Achema и Мажейкяйскому нефтеперерабатывающему заводу. Таким образом, весь транзит продукции, который шел через Белоруссию в первую очередь на Украину, будет прерван, подчеркнул эксперт. Начнут на западе, закончат на востоке. Россия и Белоруссия проводят совместные военные учения © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

«Это большой удар по Литве как в экономическом, так и в политическом соотношении. Дело в том, что Литва много лет из политических соображений стремилась развивать внешнеэкономическое сотрудничество с Украиной, потому что политический союз двух государств должен быть подтвержден серьезными внешнеэкономическими связями», — сказал Носович.

Теперь все вымученные логистические связи, которые выстраивались между Украиной и Литвой в последние 15 лет, будут разорваны, заключил эксперт.

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