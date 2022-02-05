Ответные меры Белоруссии нанесут удар по двум крупнейшим налогоплательщикам Литвы — заводу минеральных удобрений Achema и Мажейкяйскому нефтеперерабатывающему заводу. Таким образом, весь транзит продукции, который шел через Белоруссию в первую очередь на Украину, будет прерван, подчеркнул эксперт.
«Это большой удар по Литве как в экономическом, так и в политическом соотношении. Дело в том, что Литва много лет из политических соображений стремилась развивать внешнеэкономическое сотрудничество с Украиной, потому что политический союз двух государств должен быть подтвержден серьезными внешнеэкономическими связями», — сказал Носович.
Теперь все вымученные логистические связи, которые выстраивались между Украиной и Литвой в последние 15 лет, будут разорваны, заключил эксперт.
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