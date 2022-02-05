«Откуда будут «клещи»? Не с российской территории же, а с белорусской», — пояснил эксперт.
Абзалов также напомнил, что Лукашенко исключил из Конституции пункт про ядерное оружие на территории Белоруссии. Вполне возможно, что там разместят соответствующее вооружение.
«К тому же, нет формального ограничения на использование воинского контингента вовне. Да, в Конституции есть пункт, что Белоруссия не будет нападать первой, но это понятие всегда относительное», — уточнил политолог.
Таким образом, если это будет полномасштабный конфликт, то в нем все будут участвовать. Если же будет некоторая стабилизация, будет определенное послабление. Но в любом случае проблемы между Белоруссией и Украиной сложно будет преодолеть, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.