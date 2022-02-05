Если конфликт в Донбассе перерастет в активные боевые действия, Белоруссия будет просто стоять и смотреть. Если же начнется война между Россией и Украиной, Белоруссия станет плацдармом, с которого будут осуществляться боевые действия на территории Украины, рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в интервью Украина.ру

Дмитрий Абзалов: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Абзалов также напомнил, что Лукашенко исключил из Конституции пункт про ядерное оружие на территории Белоруссии. Вполне возможно, что там разместят соответствующее вооружение.

«К тому же, нет формального ограничения на использование воинского контингента вовне. Да, в Конституции есть пункт, что Белоруссия не будет нападать первой, но это понятие всегда относительное», — уточнил политолог.

Таким образом, если это будет полномасштабный конфликт, то в нем все будут участвовать. Если же будет некоторая стабилизация, будет определенное послабление. Но в любом случае проблемы между Белоруссией и Украиной сложно будет преодолеть, заключил собеседник издания.

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