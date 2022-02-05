У Калининграда уже начинаются некоторые проблемы от кризиса в отношениях Литвы и Белоруссии, поскольку Белоруссия — это важная составляющая автотранспортного транзита. Об этом рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Абзалов: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

«Единственное, в чем может быть сложность, так это в энергоснабжении. Не в том смысле, что у Калининградской области нет своей генерации мощностей, а в плане поставки электроэнергии на внешние рынки. Прибалтика уже присоединяется к европейскому энергетическому кольцу, и это приведет к некоторым сложностям, связанным с перетоками», — указал Абзалов.

Но в целом вряд ли возникнут какие-то сложности для Калининградской области, ситуация останется стабильной, заключил собеседник издания.

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