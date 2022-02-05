Калининград по сухопутной границе не соединяется с Россией, сообщение осуществляется самолетами, паромной переправой, по железной дороге и автотранспортными средствами, железнодорожное сообщение в последнее время давится Прибалтикой, а автотранспортное сообщение сейчас затруднено дополнительными ограничениями по коронавирусу. Но в долгосрочной перспективе тут рисков быть не должно, отметил эксперт.
«Единственное, в чем может быть сложность, так это в энергоснабжении. Не в том смысле, что у Калининградской области нет своей генерации мощностей, а в плане поставки электроэнергии на внешние рынки. Прибалтика уже присоединяется к европейскому энергетическому кольцу, и это приведет к некоторым сложностям, связанным с перетоками», — указал Абзалов.
Но в целом вряд ли возникнут какие-то сложности для Калининградской области, ситуация останется стабильной, заключил собеседник издания.
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