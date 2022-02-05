Тимошенко немножко надоела обществу, и за ней нет ощущения свежей перспективы. Но она остается одним из опытнейших политиков Украины, констатировал эксперт.
«Предвыборная кампания еще не началась, и она сможет предпринять необходимые шаги с тем, чтобы снова нарастить популярность. Вряд ли мы увидим прорывное движение вверх по электоральной массе», — указал Неменский.
Сейчас Тимошенко нужно сохранить свои силы, уверенно пройти в новый парламент и поучаствовать в новом коалиционном соглашении. Но пока что говорить об этом рано, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.