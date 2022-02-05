У Юлии Тимошенко очень сложная ситуация. Ей надо предложить обществу новый образ не в плане прически, а в смысле образа будущего. Сформулировать новое политическое предложение. Об этом рассказал политолог Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

Олег Неменский: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Предвыборная кампания еще не началась, и она сможет предпринять необходимые шаги с тем, чтобы снова нарастить популярность. Вряд ли мы увидим прорывное движение вверх по электоральной массе», — указал Неменский.

Сейчас Тимошенко нужно сохранить свои силы, уверенно пройти в новый парламент и поучаствовать в новом коалиционном соглашении. Но пока что говорить об этом рано, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.