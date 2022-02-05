Трудно представить персональный политический проект под известного украинского врача-педиатра Евгения Комаровского, а вот его участие в других политических проектах вполне реально. Несколько процентов голосов он способен принести. Об этом рассказал политолог Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

Олег Неменский: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Из Комаровского решили сделать политическую фигуру, и политтехнологически это разумное решение, поскольку он действительно популярный человек, и многие испытывают к нему симпатию и доверие, считает эксперт.

«Сейчас на Украине это значимый ресурс, который можно использовать политически. Но такие проекты долго не живут. Он не политик и серьезную политическую карьеру вряд ли может строить. Но повлиять на результат парламентских выборах он может», — отметил Неменский.

Собеседник издания добавил, что люди на Украине разочарованы безграмотностью президента, она уже начинает раздражать, поэтому есть вопрос на возникновение более грамотного лидера с большим интеллектом.

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