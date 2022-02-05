Ранее Комаровский заявлял, что разочаровался в Зеленском и тот лишь использовал его популярность у аудитории, а в политическом плане никаких советов слушать не собирался.
Из Комаровского решили сделать политическую фигуру, и политтехнологически это разумное решение, поскольку он действительно популярный человек, и многие испытывают к нему симпатию и доверие, считает эксперт.
«Сейчас на Украине это значимый ресурс, который можно использовать политически. Но такие проекты долго не живут. Он не политик и серьезную политическую карьеру вряд ли может строить. Но повлиять на результат парламентских выборах он может», — отметил Неменский.
Собеседник издания добавил, что люди на Украине разочарованы безграмотностью президента, она уже начинает раздражать, поэтому есть вопрос на возникновение более грамотного лидера с большим интеллектом.
Полностью интервью можно прочитать здесь.