Олег Неменский: кто он
Олег Неменский: кто он
© РИА Новости, Владимир Трефилов
Ранее Комаровский заявлял, что разочаровался в Зеленском и тот лишь использовал его популярность у аудитории, а в политическом плане никаких советов слушать не собирался.

Из Комаровского решили сделать политическую фигуру, и политтехнологически это разумное решение, поскольку он действительно популярный человек, и многие испытывают к нему симпатию и доверие, считает эксперт.

«Сейчас на Украине это значимый ресурс, который можно использовать политически. Но такие проекты долго не живут. Он не политик и серьезную политическую карьеру вряд ли может строить. Но повлиять на результат парламентских выборах он может», — отметил Неменский.

Собеседник издания добавил, что люди на Украине разочарованы безграмотностью президента, она уже начинает раздражать, поэтому есть вопрос на возникновение более грамотного лидера с большим интеллектом.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

 