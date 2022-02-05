Политическое влияние Лондона на нынешнюю власть Украины лишь усилилось, заявил эксперт.
«Усиление произошло, скорее всего, после того, как президент Украины ещё в 2019 году поехал с официальным визитом в Британию, встретился с руководителями Британии, а также встретился с главой британской разведки. После всего этого мы получили очень серьёзный импульс в отношениях Британии и Украины», — сказал Вакаров.
Для политиков Украины стало очень престижно встречаться именно в посольстве Британии, а не США, подчеркнул эксперт. Поставки оружия и наличие британских военных инструкторов на Украине также указывает на экспансию Лондона в стране, заключил собеседник издания.
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