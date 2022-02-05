Проект Дмитрия Разумкова вполне серьезен, он будет реализовываться и имеет неплохие шансы пройти в парламент и получить заметное представительство. Да, начали они довольно рано, но по мере падения рейтинга «Слуги народа» они будут еще набирать. Об этом рассказал политолог Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

Олег Неменский: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Дмитрий Разумков заявил, что правящая партия «Слуга народа» вряд ли попадает в коалицию следующего созыва, в результате чего могут пройти досрочные президентские выборы.

Проблема в том, что Разумков выступает с критикой действующей власти, но на уровне идеологии и политической стратегии его команда ей абсолютно тождественны, более того, они тождественны по составу участников — это отколовшаяся часть «Слуги народа», которая выразила несогласие с методами проведения нынешней политики, а не с ее курсом, уточнил эксперт.

«Поэтому в проекте Разумкова можно увидеть попытку спасти прежний проект Зеленского. Заявить, что Зеленский ошибся и не прав по методу обещанной политической линии, но часть его команды остается верна старым принципам и будет проводить то, что обещали», — указал Неменский.

Так что официальное оппонирование не должно обманывать. Никакой принципиальной разницы между «слугами народа» и проектом Разумкова нет, заключил собеседник издания.