Альянс «УПА» (Украина, Польша, Англия), как его иронично называют в соцсетях, так и остался на уровне деклараций. Об этом в интервью Украина.ру рассказал украино-российский политолог Василь Вакаров

Результаты встречи в Киеве с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и главой правительства Польши Матеушом Моравецким эксперт оценивает скептически. Британский политик рассказал о «миролюбии» НАТО © РИА Новости, Юрий Сомов / Перейти в фотобанк

«По сути никаких итогов приезд Бориса Джонсона не дал. В Украине ждали, что…вместе наше руководство договорится с ними, будет заключено соглашение. Мы ждали, что это будет политический альянс, возможно, с уклоном в военно-политическую сторону. Но результат не просто негативный, а очень негативный. Ожидали мы одного, а получили не совсем то, что хотели», — сказал Вакаров.

Никаких документов подписано не было, не было даже объявлено о создании политического союза, и из этого следует вывод, что что-то пошло не так, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.