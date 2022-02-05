Результаты встречи в Киеве с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и главой правительства Польши Матеушом Моравецким эксперт оценивает скептически.
«По сути никаких итогов приезд Бориса Джонсона не дал. В Украине ждали, что…вместе наше руководство договорится с ними, будет заключено соглашение. Мы ждали, что это будет политический альянс, возможно, с уклоном в военно-политическую сторону. Но результат не просто негативный, а очень негативный. Ожидали мы одного, а получили не совсем то, что хотели», — сказал Вакаров.
Никаких документов подписано не было, не было даже объявлено о создании политического союза, и из этого следует вывод, что что-то пошло не так, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.