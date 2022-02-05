В «новом» правительстве Казахстана свои посты сохранили министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев и министр обороны Мурат Бектанов. Это намекает на то, на кого президент Касым-Жомарт Токаев будет опираться при реформировании силовых структур. Об этом рассказал публицист из Алма-Аты Святослав Голиков в интервью изданию Украина.ру

Святослав Голиков: Токаева могут банально подвести исполнители © vk.com, Святослав Голиков: Гражданский взгляд

«Весьма показательна здесь крайне мутная ситуация с Саматом Абишем, которого больше 10 дней всё никак не могли официально «уволить», — указал Голиков.

Силовые структуры так же пронизаны кумовством и коррупцией, как и прочие государственные органы. Это не значит, что в них нет реальных профессионалов, болеющих за дело, но вот общий уровень профессиональных компетенций действительно страдает, добавил публицист.

Главной задачей здесь представляется приведение всех этих «специфических практик» к максимально безопасному уровню в государственном аппарате в целом, тогда можно надеяться и на изменение подхода в комплектовании силовых структур, в противном случае речь пойдёт разве что о количественном увеличении, заключил собеседник издания.

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