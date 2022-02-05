Что касается проведения чистки, то сейчас, на волне подавления вооружённого мятежа и с учётом фактора моральной и практической поддержки ОДКБ, такая возможность есть, вопрос в том, как она будет реализована на практике, рассуждает эксперт.
«Весьма показательна здесь крайне мутная ситуация с Саматом Абишем, которого больше 10 дней всё никак не могли официально «уволить», — указал Голиков.
Силовые структуры так же пронизаны кумовством и коррупцией, как и прочие государственные органы. Это не значит, что в них нет реальных профессионалов, болеющих за дело, но вот общий уровень профессиональных компетенций действительно страдает, добавил публицист.
Главной задачей здесь представляется приведение всех этих «специфических практик» к максимально безопасному уровню в государственном аппарате в целом, тогда можно надеяться и на изменение подхода в комплектовании силовых структур, в противном случае речь пойдёт разве что о количественном увеличении, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.