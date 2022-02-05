Основной вопрос состоит в том, сложится ли в итоге прочный положительный консенсус в истеблишменте в отношении действующего президента, ведь может сложиться и отрицательный, рассуждает эксперт.
«Напомню, что в течение предыдущих двух с половиной лет президентства Токаева его инициативы и указания нередко откровенно саботировались и в квазигосударственных корпорациях и непосредственно в государственном аппарате. Однако январские события внесли серьёзные коррективы в ситуацию, и шансы на превращение Токаева в реальный центр притяжения, думаю, все-таки есть», — указал Голиков.
Второй вопрос состоит в том, насколько эффективно сможет быть реализована анонсированная президентом Токаевым концепция «нового Казахстана», уточнил специалист.
«Сложность ситуации в том, что в стране накопилось огромное множество проблем, и на голом популизме сейчас не выехать — граждане хотят конкретных результатов. Но хватит ли профессиональных компетенций у практических реализаторов президентской концепции?», — задается вопросом он.
Иными словами, президента Токаева могут банально подвести исполнители, причем даже безо всякого злого умысла, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.