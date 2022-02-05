На сегодняшний день перспективы Касыма-Жомарта Токаева выглядят весьма неплохо, в том числе, разумеется, с прицелом на очередные президентские выборы 2024 года. Однако очень многое зависит от двух очевидных факторов. Об этом рассказал публицист из Алма-Аты Святослав Голиков в интервью изданию Украина.ру

Святослав Голиков: Токаева могут банально подвести исполнители © vk.com, Святослав Голиков: Гражданский взгляд

«Напомню, что в течение предыдущих двух с половиной лет президентства Токаева его инициативы и указания нередко откровенно саботировались и в квазигосударственных корпорациях и непосредственно в государственном аппарате. Однако январские события внесли серьёзные коррективы в ситуацию, и шансы на превращение Токаева в реальный центр притяжения, думаю, все-таки есть», — указал Голиков.

Второй вопрос состоит в том, насколько эффективно сможет быть реализована анонсированная президентом Токаевым концепция «нового Казахстана», уточнил специалист.

«Сложность ситуации в том, что в стране накопилось огромное множество проблем, и на голом популизме сейчас не выехать — граждане хотят конкретных результатов. Но хватит ли профессиональных компетенций у практических реализаторов президентской концепции?», — задается вопросом он.

Иными словами, президента Токаева могут банально подвести исполнители, причем даже безо всякого злого умысла, заключил собеседник издания.

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