С началом горячей фазы январских событий в Алматы была приостановлена работа общественного транспорта, в магазинах закончился хлеб, а в банкоматах закончились наличные деньги. Об этом рассказал публицист из Алма-Аты Святослав Голиков в интервью изданию Украина.ру

Святослав Голиков: Токаева могут банально подвести исполнители © vk.com, Святослав Голиков: Гражданский взгляд

«В целом же продовольственного коллапса не случилось. Зато случился топливный коллапс — заправки в городе либо вообще не работали, либо открывались эпизодически, очень быстро возникали длиннющие очереди и топлива хватало далеко не всем», — указал Голиков.

Спустя несколько дней, по завершении горячей фазы, возобновился стабильный подвоз хлеба, вновь начал ходить общественный транспорт и стал разрешаться топливный кризис, добавил специалист.

Плюс к этому крайне важно, что городу удалось избежать отключения электроэнергии и водоснабжения, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.