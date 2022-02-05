Последнее обстоятельство весьма немаловажно, поскольку при отключённом интернете оплачивать покупки мобильными переводами было невозможно, и масса горожан столкнулась с весьма неиллюзорной проблемой, вспоминает эксперт.
«В целом же продовольственного коллапса не случилось. Зато случился топливный коллапс — заправки в городе либо вообще не работали, либо открывались эпизодически, очень быстро возникали длиннющие очереди и топлива хватало далеко не всем», — указал Голиков.
Спустя несколько дней, по завершении горячей фазы, возобновился стабильный подвоз хлеба, вновь начал ходить общественный транспорт и стал разрешаться топливный кризис, добавил специалист.
Плюс к этому крайне важно, что городу удалось избежать отключения электроэнергии и водоснабжения, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.