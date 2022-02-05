Если говорить о политических перспективах беглого банкира Мухтара Аблязова и его запрещенной в Казахстане организации, то там все тухло. Об этом рассказал публицист из Алма-Аты Святослав Голиков в интервью изданию Украина.ру

Святослав Голиков: Токаева могут банально подвести исполнители © vk.com, Святослав Голиков: Гражданский взгляд

Эксперт отметил, что его организация фактически превратилась в фантом, самого Аблязова люди в массе своей всерьез не воспринимают, от него подустали, а агитация по аблязовским ресурсам могла дать определённое количество уличного «мяса», но не более того.

В отношении НПО, финансируемых Фондом «Сорос-Казахстан», также можно сказать, что особой погоды непосредственно на «улице» они сделать не в состоянии, уточнил специалист.

«Хочу также упомянуть о белорусских методичках, которые обнаружились в казахстанских чатах. Данный факт на самом деле говорит как раз о том, что попытки повлиять на ход событий делались спонтанно, буквально на бегу, в противном случае методички были бы локализованы, в том числе в части языка, т. е., помимо варианта на русском, был бы обязательно подготовлен вариант на казахском, причём как приоритетный», — указал Голиков.

Более того, никаких внятных требований, не говоря уже о программе, так и не было сформулировано в принципе, вся практическая активность по сути сводилась к тому, чтобы тупо погрузить город в хаос, это никак нельзя называть «цветной революцией», заключил собеседник издания.

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