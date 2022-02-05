Жанболат Мамай со своей «Демократической партией» в ходе январских событий в Казахстане отрабатывал радикально-националистическую тему. По логике она близка и понятна широким слоям глубинного народа, но отношение к персоне самого Мамая в народных массах настороженное, рассказал публицист из Алма-Аты Святослав Голиков в интервью изданию Украина.ру

Святослав Голиков: Токаева могут банально подвести исполнители © vk.com, Святослав Голиков: Гражданский взгляд

«Кстати, 5 января в толпе на площади Мамая избили и даже угрожали пистолетом — по всей видимости, персонаж неудачно пытался вписаться в тему, которую не понял и в которой был не нужен», — отметил Голиков.

Что касается движения «Оян, Казахстан!» (проснись, Казахстан), то согласно заокеанской идеологической линии, они продвигают радикально-либеральную повестку, которая в определённой степени заходит городской хипстерской молодёжи, вот только за пропаганду радикального феминизма и ЛГБТ можно легко отхватить от глубинного народа, ну а члены боевых групп, судя по всему, вообще могли бы забить камнями, уточнил специалист.

По факту никакой критически важной или тем более лидирующей роли «ояновцы» и «мамаевцы» в январских событиях не играли. В большей степени они отметились в медийной сфере, муссируя тему «мирных протестов» и тем самым фактически подыгрывая мятежникам, заключил собеседник издания.

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