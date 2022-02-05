Не стоит удивляться, что непосредственно в Мангистуской области поводом для массовых протестов стало одномоментное двухкратное повышение цены на сжиженный газ с 1 января текущего года, поскольку более 90% автомобилистов области заправляются сжиженным газом, плюс к этому газ в баллонах очень широко используется для хозяйственных нужд, уточнил эксперт.
«В целом же в основе массовых акций протеста лежит стремительная деградация социально-экономической ситуации в республике за последние два года, начиная с ковидного локдауна, затронувшая буквально подавляющее большинство граждан Казахстана. Поэтому совершенно неудивительно, что вслед за Жанаозенем и Актау протестные акции волной покатились по другим регионам, охватив в конечном итоге практически всю республику, — людей просто банально достало», — уточнил Голиков.
Что касается вооруженного мятежа, центром которого стал Алматы, то здесь мы, очевидно, имеем дело с открытым и крайне жёстким проявлением межклановой борьбы в казахстанском истеблишменте, и целью данной акции был, по всей видимости, не банальный передел активов или сфер влияния, а именно государственный переворот, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.