Уровень жизни населения Мангистауской области в среднем достаточно низкий, притом что Мангистау является нефтегазодобывающим регионом и донором государственного бюджета Казахстана. Об этом рассказал публицист из Алма-Аты Святослав Голиков в интервью изданию Украина.ру

Святослав Голиков: Токаева могут банально подвести исполнители © vk.com, Святослав Голиков: Гражданский взгляд

«В целом же в основе массовых акций протеста лежит стремительная деградация социально-экономической ситуации в республике за последние два года, начиная с ковидного локдауна, затронувшая буквально подавляющее большинство граждан Казахстана. Поэтому совершенно неудивительно, что вслед за Жанаозенем и Актау протестные акции волной покатились по другим регионам, охватив в конечном итоге практически всю республику, — людей просто банально достало», — уточнил Голиков.

Что касается вооруженного мятежа, центром которого стал Алматы, то здесь мы, очевидно, имеем дело с открытым и крайне жёстким проявлением межклановой борьбы в казахстанском истеблишменте, и целью данной акции был, по всей видимости, не банальный передел активов или сфер влияния, а именно государственный переворот, заключил собеседник издания.

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