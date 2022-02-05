Январские события в Казахстане показали, что мы имеем дело с открытым и крайне жёстким проявлением межклановой борьбы в казахстанском истеблишменте, и целью этой акции был не банальный передел активов или сфер влияния, а именно государственный переворот. Об этом рассказал публицист из Алма-Аты Святослав Голиков в интервью изданию Украина.ру

Святослав Голиков: Токаева могут банально подвести исполнители © vk.com, Святослав Голиков: Гражданский взгляд Нурсултана Назарбаева, отметил эксперт.

«Далее можно, в принципе, допустить, что заговорщики ситуативно воспользовались массовыми протестами, однако есть основания предполагать, что акция могла быть подготовлена заблаговременно», — указал Голиков.

Нюанс в том, что на основе проводимых по заказу различных ведомств социологических исследований под грифом «ДСП», а также получаемых Комитетом национальной безопасности по своим собственным каналам данных о настроениях в обществе можно было спрогнозировать реакцию населения и, соответственно, обеспечить включение триггера в нужное время и в нужном месте, заключил собеседник издания.

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