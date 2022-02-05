Святослав Голиков: Токаева могут банально подвести исполнители
Святослав Голиков: Токаева могут банально подвести исполнители
© vk.com, Святослав Голиков: Гражданский взгляд
Почему этот вулканический выплеск произошёл именно сейчас, остаётся пока гадать, но первой на ум приходит мысль, что толчком могло послужить резкое ухудшение здоровья Нурсултана Назарбаева, отметил эксперт.

«Далее можно, в принципе, допустить, что заговорщики ситуативно воспользовались массовыми протестами, однако есть основания предполагать, что акция могла быть подготовлена заблаговременно», — указал Голиков.

Нюанс в том, что на основе проводимых по заказу различных ведомств социологических исследований под грифом «ДСП», а также получаемых Комитетом национальной безопасности по своим собственным каналам данных о настроениях в обществе можно было спрогнозировать реакцию населения и, соответственно, обеспечить включение триггера в нужное время и в нужном месте, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь. 