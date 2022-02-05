Почему этот вулканический выплеск произошёл именно сейчас, остаётся пока гадать, но первой на ум приходит мысль, что толчком могло послужить резкое ухудшение здоровья Нурсултана Назарбаева, отметил эксперт.
«Далее можно, в принципе, допустить, что заговорщики ситуативно воспользовались массовыми протестами, однако есть основания предполагать, что акция могла быть подготовлена заблаговременно», — указал Голиков.
Нюанс в том, что на основе проводимых по заказу различных ведомств социологических исследований под грифом «ДСП», а также получаемых Комитетом национальной безопасности по своим собственным каналам данных о настроениях в обществе можно было спрогнозировать реакцию населения и, соответственно, обеспечить включение триггера в нужное время и в нужном месте, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.