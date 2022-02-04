Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов утверждал, что «одна из европейских стран», входящая в Евросоюз и имеющая общую границу с Украиной, использовала своё право вето, из-за чего Украина не смогла участвовать в работе данного центра.
«Европейская правда», цитируя собственный источник, утверждает, что речь идёт о Венгрии.
«Процедура одобрения украинской заявки началась в октябре и, в случае успеха, Украина стала бы членом центра уже с 1 января 2022 года. Однако через некоторое время Венгрия заявила о блокировании нашего вступления», — заявил собеседник издания.
В настоящее время в работе CCDCOE принимают участие 20 стран — 17 членов НАТО и три страны-«партнёра» военного блока.
В январе глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина должна осуществить «ряд значительных изменений», если она серьёзно думает о интеграции в НАТО.
Он, в частности, указал, что в Будапеште не удовлетворены ситуацией с правами этнических венгров на Украине.