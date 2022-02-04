Венгрия заблокировала присоединение Украины к «Объединённому центру передовых технологий по киберобороне НАТО» (CCDCOE). Об этом сообщило 4 февраля издание «Европейская правда»

Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов утверждал, что «одна из европейских стран», входящая в Евросоюз и имеющая общую границу с Украиной, использовала своё право вето, из-за чего Украина не смогла участвовать в работе данного центра.

«Европейская правда», цитируя собственный источник, утверждает, что речь идёт о Венгрии.

«Процедура одобрения украинской заявки началась в октябре и, в случае успеха, Украина стала бы членом центра уже с 1 января 2022 года. Однако через некоторое время Венгрия заявила о блокировании нашего вступления», — заявил собеседник издания.

В Киеве посетовали на «наглость» Венгрии © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В январе глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина должна осуществить «ряд значительных изменений», если она серьёзно думает о интеграции в НАТО.

Он, в частности, указал, что в Будапеште не удовлетворены ситуацией с правами этнических венгров на Украине.