Сборная России в полуфинале чемпионата Европы по футзалу выиграла у команды Украины со счетов 3:2. Об этом сообщает football.ua

Счет открыл на второй минуте первого тайма россиянин Антон Соколов с передачи Сергея Абрамова. На пятнадцатой минуте второй гол украинцам забил Андрей Афанасьев. Вскоре игрок желто-голубых Евгений Серый сумел отыграть одно очко для своей команды. Во втором тайме игрок российской сборной Артем Ниязов забил третий гол. Украинцы ответили голом Даниила Абакшина на 35-й минуте с передачи Петра Шотурмы. «В какой-то момент Россия забрала мяч под свой контроль», — информировало издание. В финале российская команда будет играть с победителем матча Испания — Португалия.