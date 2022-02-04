Украинские военные, обучающиеся обращению с американским гранатомётом M141, показали практические стрельбы из этого оружия. Об этом 4 февраля сообщает сайт «Украинский военный центр»

Сайт, задачей которого, как указывается, является «информирование общества о сопротивлении Украины военной агрессии со стороны Российской Федерации», рассказал о мероприятии, которое, прошло с участием украинских и иностранных журналистов. Победила коррупция. Украине негде хранить оружие из США © РИА Новости, Саид Закерия / Перейти в фотобанк

«В ходе практических стрельб из американских гранатометов военнослужащие не только поражали мишени, но и показали тактические действия парами», — говорится в опубликованной на сайте статье.

Как указал журналистам полковник ВСУ Андрей Бестюк, обучение проходило в 184-м учебном центре, расположенном в селе Старичи Львовской области.

Ручной гранатомет M141 Bunker Defeat Munition является одноразовой пусковой установкой для 83-миллиметровой реактивной гранаты, предназначенной для уничтожения защищенных целей на небольших расстояниях.