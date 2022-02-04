Глава Черкасской облгосадминстрации, в прошлом артист разговорного жанра и телеведущий Александр Скичко может возглавить правительство Украины или стать главой Офиса президента (ОП), сообщил 4 февраля в Facebook украинский блогер и журналист Евгений Хурсин со ссылкой на анонимный источник

«Скичко отлично проявил себя в Черкассах и находится на очень хорошем счету у президента. [Владимир] Зеленский в том числе и его рассматривает на должность премьера или даже главы ОП», — сообщил блогер со ссылкой на источник.

Он добавил, что после того как в СМИ просочилась информация, что Скичко может сменить Дениса Шмыгаля или Андрея Ермака, против него развернулась негативная информационная кампания.

По данным источника, «черный пиар» Скичко организовали «серьезные люди, которые хотят оставаться на своих местах».

Александр Скичко родился в 1991 году в Черкассах. Строил карьеру артиста, участвовал в российском шоу «Минута славы», работал телеведущим на украинских каналах. С 29 января 2021 года — глава Черкасской областной государственной администрации. Депутат Верховной Рады 9 созыва.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры, председатель подкомитета по вопросам железнодорожного транспорта. Заместитель члена Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.