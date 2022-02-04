Мэр Киева Виталий Кличко на съезде своей партии УДАР заявил о необходимости созыва Национального форума единства Украины на фоне «агрессии России» и призвал власти не соблюдать Минские соглашения. Об этом 4 февраля сообщается на сайте партии

Киевский мэр предложил созвать Национальный форум единства Украины, чтобы согласовать шаги, которые «усилят государство, сделают экономику более устойчивой, а украинцев более защищенными».

«Верить России в части выполнения Минских соглашений — это обманывать самих себя. Украина уже однажды поверила и подписала Будапештский меморандум, который должен стать символом единства, а стал символом предательства со стороны России. То же касается и минских договоренностей. Москва растоптала Минские соглашения своими действиями в Донбассе. Идти в этих условиях на выполнение политической части соглашений — значит для Украины подписать приговор украинской государственности и поставить крест на развитии», — заявил Кличко.

Ранее от выполнения Минских соглашений призвал отказаться секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.