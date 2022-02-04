Разговор между белорусским министром иностранных дел Владимиром Макеем и помощницей государственного секретаря по европейским и евразийским делам Карен Донфрид состоялся по инициативе американской стороны. Об этом сообщает 4 февраля агентство БЕЛТА

Подробности разговора сообщил журналистам пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз. По его словам, в ходе разговора был затронут широкий спектр вопросов, в первую очередь речь шла о напряжённой ситуации вокруг Украины.

Глаз заявил, что министр категорически отверг «просто смехотворные измышления» о якобы существующей возможности агрессии против Украины с территории Белоруссии.

«Честно говоря, любой белорус, наверное, понимает, что такие вымыслы, в принципе, могут существовать только в головах горе-стратегов и аналитиков, которые очень далеки от нашего региона», — указал пресс-секретарь.

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Он подчеркнул, что они проводятся как раз в связи с нагнетанием напряженности у границ Белоруссии.

Представитель МИД рассказал, что другие затронутые темы включали внутриполитические процессы в Белоруссии в преддверии конституционного референдума.

«Собеседница также высказала традиционный набор штампов по правозащитной тематике. Министр однозначно заявил, что оценки нашими западными партнёрами ситуации внутри и вокруг Беларуси, к сожалению, продолжают основываться на ложных посылах и по-прежнему далеки от реальности», — отметил пресс-секретарь.