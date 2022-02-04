По словам Кулебы, угроза «самых жестких санкций» уже не действует на Москву.
«Пришло время раскрыть санкции, которые будут введены против России. Чтобы они на самом деле увидели, что Запад объединен, а санкции готовы. Настало время конкретики. В противном случае Россия будет думать, что это все несерьезно», — заявил глава МИД Украины.
Кулеба добавил, что, по его мнению, у Запада есть основания ввести часть санкций против России уже сейчас — в частности, за выдачу паспортов РФ на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.
В последнее время Украина и страны Запада обвиняют РФ в подготовке наступления на Украину. В то же время в Киеве признают, что Москва сейчас не планирует атаковать соседнюю страну.
В Кремле неоднократно подчеркивали беспочвенность подобных обвинений и указывали, что накачка Украины оружием может подтолкнуть Киев к силовому решению конфликта в Донбассе.