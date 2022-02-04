Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью американскому каналу CNBC 4 февраля призвал страны Запада конкретизировать санкции, которые они обещают ввести в случае «вторжения» РФ на Украину

По словам Кулебы, угроза «самых жестких санкций» уже не действует на Москву.

«Пришло время раскрыть санкции, которые будут введены против России. Чтобы они на самом деле увидели, что Запад объединен, а санкции готовы. Настало время конкретики. В противном случае Россия будет думать, что это все несерьезно», — заявил глава МИД Украины.

Кулеба добавил, что, по его мнению, у Запада есть основания ввести часть санкций против России уже сейчас — в частности, за выдачу паспортов РФ на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. Нуланд назвала бесполезными превентивные санкции против РФ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В последнее время Украина и страны Запада обвиняют РФ в подготовке наступления на Украину. В то же время в Киеве признают, что Москва сейчас не планирует атаковать соседнюю страну.

В Кремле неоднократно подчеркивали беспочвенность подобных обвинений и указывали, что накачка Украины оружием может подтолкнуть Киев к силовому решению конфликта в Донбассе.