Александр Лукашенко заявлял, что после принятия Конституции он уйдет. Скорее всего, он уйдет на пост главы того самого Собрания, которое будет проводится дважды в год, следовательно, в Белоруссии будет какой-то номинальный президент. Об этом рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Абзалов: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

«Поэтому следующие шаги в любом случае Москва будет осуществлять в другой политической конструкции. Исходя из того, что предложил Лукашенко, мы будем иметь квазипарламентско-президентскую систему с сильной позицией одного игрока и балансом политических институтов на этой платформе», — уточнил Абзалов.

Поэтому ожидать быстрых политических интеграционных процессов в ближайшие несколько месяцев или полгода не стоит. Речь будет идти об экономических решениях. Если какие-то дополнительные инициативы будут озвучены, то это будет подходить под 2023-2024 год, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.