Поэтому России надо сначала понять этот политический транзит понять, с кем надо договариваться и к чему он приведет, потому что есть пример Казахстана, есть пример Азербайджана, указал эксперт.
«Поэтому следующие шаги в любом случае Москва будет осуществлять в другой политической конструкции. Исходя из того, что предложил Лукашенко, мы будем иметь квазипарламентско-президентскую систему с сильной позицией одного игрока и балансом политических институтов на этой платформе», — уточнил Абзалов.
Поэтому ожидать быстрых политических интеграционных процессов в ближайшие несколько месяцев или полгода не стоит. Речь будет идти об экономических решениях. Если какие-то дополнительные инициативы будут озвучены, то это будет подходить под 2023-2024 год, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.