Если шаги по интеграции между Россией и Белоруссией сделать слишком быстро, мы получим ситуацию, которую видим в целом ряде регионов, вроде Ливии или Сирии. Об этом рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Абзалов: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

«Необходимо форсировать процессы интеграции, не пытаясь запрыгнуть сразу же в конце фильма, чтобы не разломать все, что там есть. Сейчас такая возможность открылась из-за геополитических особенностей и давления на Белоруссию, Москва готова взять на себя политическую инициативу в этом вопросе. Теперь, главное, чтобы Лукашенко понимал, какое именно партнерство ему нужно с Москвой», — указал Абзалов.

Время, когда слова и словесные интервенции меняются на финансы и ресурсы, закончилось во всем мире после пандемии. Дипломатия становится максимально рационализированной. Нужно сделать выбор. Пересидеть уже нельзя, уточнил политолог.

Китай понял, что нельзя пересидеть американские санкции, Белоруссия поймет, что нельзя пересидеть изменение вектора. Но для этого надо какую-то экономическую платформу построить без особых перегибов, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.