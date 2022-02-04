Нынешний генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг получит должность главы Центробанка Норвегии. Об этом 4 февраля сообщило министерство финансов Норвегии, передает РИА Новости

Вакансия главы Центробанка Норвегии освободится 1 марта. Исполнять обязанности главы Центробанка пока будет его вице-президент Ида Вольден Бахе.

Йенс Столтенберг займет новую должность, когда уйдет с поста руководителя Альянса. Срок его полномочий на посту генсекретаря НАТО истекает 1 октября 2022 года. Леонков рассказал об агрессивных планах НАТО на десятилетие вперёд © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

СМИ назвали возможных преемников Столтенберга на посту генсека НАТО.

По данным агентства dpa, в качестве кандидатов на эту должность были выдвинуты экс-премьер Британии Тереза Мэй, премьер Нидерландов Марк Рютте, президент Румынии Клаус Йоханнес, премьер Эстонии Кая Каллас и экс-верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Политолог Константин Блохин в комментарии радио Sputnik предположил, что преимущества при выборе нового главы НАТО будут у выходцев из Восточной Европы, в том числе из Прибалтики.

Йенс Столтенберг в 2000-2001 и 2005-2013 годах возглавлял правительство Норвегии. На посту генсека НАТО он сменил 28 марта 2014 года датчанина Андерса Расмуссена.