«Мы можете себе представить, чтобы в России собирался народный сход или народный съезд? То есть у нас депутаты, которые и так депутаты, вместе с чиновниками и с судьями раз в полгода будут устраивать корпоратив на какое-то количество человек, принимая программы развития на полгода, год или на два года? А зачем тогда правительство и парламент? Если завтра мы синхронизируемся, это будет очень веселое правовое поле с интересными и жизнеутверждающими позициями», — категоричен эксперт.
Наша общая задача состоит в том, чтобы создать экономическое и правовое пространство, которое бы обеспечивало бесшовное взаимодействие граждан РФ и РБ. А уж потом, если граждане и политическое поле будут готовы сделать следующий шаг, то мы сделаем следующий шаг, уверен Абзалов.
«Не готовы? Значит, в таком формате и надо оставаться. А то внутри нас такие экстремумы борются: либо всех присоединить, либо от всех отгородиться стеной, а среднее — от лукавого. «Только хардкор». Это так не работает», — подчеркнул политолог.
Необходимо форсировать процессы интеграции, не пытаясь запрыгнуть сразу же в конце фильма, чтобы не разломать все, что там есть. Сейчас такая возможность открылась из-за геополитических особенностей и давления на Белоруссию, Москва готова взять на себя политическую инициативу в этом вопросе, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.