Попытка с наскока сделать Белоруссию 86-м субъектом РФ не имеет смысла. Даже если завтра Белоруссия войдет в состав РФ, мы получим массу сложностей, потому что у нас разные правовые системы. Об этом рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Абзалов: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Наша общая задача состоит в том, чтобы создать экономическое и правовое пространство, которое бы обеспечивало бесшовное взаимодействие граждан РФ и РБ. А уж потом, если граждане и политическое поле будут готовы сделать следующий шаг, то мы сделаем следующий шаг, уверен Абзалов.

«Не готовы? Значит, в таком формате и надо оставаться. А то внутри нас такие экстремумы борются: либо всех присоединить, либо от всех отгородиться стеной, а среднее — от лукавого. «Только хардкор». Это так не работает», — подчеркнул политолог.

Необходимо форсировать процессы интеграции, не пытаясь запрыгнуть сразу же в конце фильма, чтобы не разломать все, что там есть. Сейчас такая возможность открылась из-за геополитических особенностей и давления на Белоруссию, Москва готова взять на себя политическую инициативу в этом вопросе, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.