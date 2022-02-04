Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят оперативные военные сборы для руководящего состава командования и представителей органов управления войсками. Об этом сообщает 4 февраля сайт newspro.com.ua со ссылкой на командование ВСУ

В сообщении говорится, что целью данного мероприятия является поддержание индивидуальных возможностей, формирование необходимого уровня теоретических знаний, умений и профессионального мастерства при планировании применения войсковых группировок и управления ими в ходе операций.

«Система военного управления должна обеспечивать эффективное и непрерывное управление войсками, а также оперативное реагирование на вызовы и угрозы… в мирное время, во время особого периода и на условиях введения военного положения», — рассказал генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев.

В роли лекторов на мероприятии выступили, в качестве представителей НАТО, военнослужащие Великобритании. Великобритания на 3 года продлевает программу по подготовке украинских военных © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В сообщении упоминаются бригадный генерал Мэтью Джон Бёрч и полковник Рой Натарджан, а также представитель операции «Орбитал» майор Уильям Росс.

Операция «Орбитал» по обучению местных военных британскими инструкторами на Украине была начата в 2015 году.

В рамках данной программы прошли обучение десятки тысяч военнослужащих украинских вооружённых сил.