В сообщении говорится, что целью данного мероприятия является поддержание индивидуальных возможностей, формирование необходимого уровня теоретических знаний, умений и профессионального мастерства при планировании применения войсковых группировок и управления ими в ходе операций.
«Система военного управления должна обеспечивать эффективное и непрерывное управление войсками, а также оперативное реагирование на вызовы и угрозы… в мирное время, во время особого периода и на условиях введения военного положения», — рассказал генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев.
В роли лекторов на мероприятии выступили, в качестве представителей НАТО, военнослужащие Великобритании.
В сообщении упоминаются бригадный генерал Мэтью Джон Бёрч и полковник Рой Натарджан, а также представитель операции «Орбитал» майор Уильям Росс.
Операция «Орбитал» по обучению местных военных британскими инструкторами на Украине была начата в 2015 году.
В рамках данной программы прошли обучение десятки тысяч военнослужащих украинских вооружённых сил.