«Советская пропаганда»: на Украине снесли памятник Суворову

В Полтаве демонтировали памятник российскому полководцу Александру Суворову под предлогом, что он является «элементом советской пропаганды», сообщил в Facebook представитель Украинского института национальной памяти Олег Пустовгар 4 февраля

Изначально он был установлен во дворе киевского военного лицея имени Ивана Богуна (бывшее Киевское суворовское военное училище).

Затем, по требованию руководства лицея, памятник убрали с территории учебного заведения и передали как экспонат Полтавскому музею тяжелой бомбардировочной авиации, филиала Национального военно-исторического музея. Памятник Суворову, снесённый в Киеве, установят в Швейцарии © commons.wikimedia.org, Константинъ

Директор Института нацпамяти Украины Антон Дробович не успокоился на этом и отправил в музей письмо с призывом демонтировать памятник.

Он заявил, что монумент в память Суворова «не является памятником истории, искусства, культуры, архитектуры, градостроительства, науки и техники», а был лишь «одним из элементов советской наглядной агитации и пропаганды, потерявшей свое значение после обретения Украиной Независимости».

«Констатирую конструктивный подход дирекции музея. Недоразумение, ошибка исправлена. Полтава оказалась негостеприимной к палачу украинского и польского народов. Где-то меньше чем полгода простоял», — отчитался представитель УИНП в Полтаве Пустовгар.

Ранее в Киеве начали кампанию против сохранения памяти советского генерала Николая Ватутина, который освободил Киев от немецко-фашистских захватчиков.