Житель Луцка Волынской области, 82-летний Евгений Филипчук, попал в Книгу рекордов Украины благодаря переписке с женой. Об этом 4 февраля сообщает kp.ua

Необычный рекорд поставил 82-летний Евгений Филипчук, кандидат технических наук и экс-декан Луцкого национального технического университета.

Он рассказал, что идея подать заявку на рекорд появилась у него, когда он разбирал свой архив — в том числе переписку, которую они вели с женой более 60 лет назад. Новый рекорд Украины: колядку спели более 4 тыс. человек © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

За один только год влюбленная пара обменялась 102 письмами, в которых 781 раз упомянуто слово «любовь». Это и стало рекордом.

Три года назад его супруга умерла, и он решил сохранить воспоминание об их любви для всех.

«Нашел письма, начал их читать где-то в четыре часа дня и уже спать не ложился. Утром принял решение: письма должны увидеть люди. Тогда и подал заявку в Национальный проект "Книга рекордов Украины"», — рассказал Филипчук.

Чтобы больше людей узнало об этой истории любви, Филипчук начал работу над романом «Пусть расскажут письма».

Он подчеркнул, что публикация переписки важна «в современных телевизионно-интернетных условиях», потому что про такую любовь уже никто не пишет и не показывает.