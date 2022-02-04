Утверждения о том, что опасения России в связи с расширением блока НАТО беспочвенны, являются одним из мифов, создаваемых западными СМИ в связи с напряжённой ситуацией вокруг Украины. Об этом было рассказано в статье, опубликованной на днях на сайте британской коалиции Stop the War

Автор публикации Эндрю Мюррей, известный деятель оппозиционной лейбористской партии Великобритании, напомнил, что Россия несколько раз за свою историю подвергалась вторжениям с Запада.

В последний раз это произошло во время Второй мировой войны, когда в Советском Союзе погибло 25 миллионов человек, указал политик.

«В 1991 году было обещано, что НАТО не будет расширяться на восток, но, тем не менее, это произошло. Потом было обещано, что западные войска не будут переброшены в страны Восточной Европы. Это тоже произошло», — отметил Мюррей.

По мнению лейбориста, Вашингтон никогда не интересовался чьими-либо интересами, кроме своих собственных. Экс-канцлер ФРГ Шредер связал воссоединение Крыма с Россией с расширением НАТО © Сергей Гунеев / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

США сыграли ключевую роль в свержении законно избранного президента Украины Виктора Януковича в 2014 году, напомнил автор публикации.

Поэтому у нынешнего конфликта вокруг Украины не может быть решения, которое не учитывало бы должным образом этих опасений России, указал он.

Коалиция Stop the War («Останови войну») — британская организация, основанная в 2001 году. Она ведёт кампании против участия западных стран в войнах, которые считает несправедливыми.

В частности, она организовала демонстрацию 15 февраля 2003 года против вторжения в Ирак. Считается, что она была самой большой в истории Великобритании; по разным оценкам, число протестующих колебалось между 750 000 и 2 000 000 человек.