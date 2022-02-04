Кроме членов партии и сторонников на съезде в качестве гостей присутствовал пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко, бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка, бывший секретарь СНБО и экс-министр финансов Александр Данилюк, а также экс-генпрокурор Юрий Луценко.
На съезде партия планирует выдвинуть кандидата в депутаты на промежуточных выборах в Верховную Раду в 206-м одномандатном округе.
Кличко заявил, что «Удар» в следующих парламентских выборах примет участие самостоятельно и призвал демократические силы объединиться ради общих целей.
В октябре прошлого года Кличко заверял, что планирует вести свою партию на парламентские выборы 2023 года, а сам баллотироваться в президенты пока не планирует.