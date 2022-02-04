Мэр Киева Виталий Кличко провел 25-й съезд партии «Удар» в Международном выставочном центре. Об этом 4 февраля сообщили на сайте политсилы

Чемпион мира по боксу усилит УДАР Кличко на выборах © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк Петр Порошенко, бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка, бывший секретарь СНБО и экс-министр финансов Александр Данилюк, а также экс-генпрокурор Юрий Луценко.

На съезде партия планирует выдвинуть кандидата в депутаты на промежуточных выборах в Верховную Раду в 206-м одномандатном округе.

Кличко заявил, что «Удар» в следующих парламентских выборах примет участие самостоятельно и призвал демократические силы объединиться ради общих целей.

В октябре прошлого года Кличко заверял, что планирует вести свою партию на парламентские выборы 2023 года, а сам баллотироваться в президенты пока не планирует.