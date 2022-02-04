Для урегулированиия внутриукраинского конфликта Франция и Германия должны убедить Киев выполнять Минские соглашения, хотя создается впечатление, что украинские власти поставили на них крест. Об этом заявила на брифинге 4 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости

Захарова подчеркнула, что Минские соглашения были подписаны «президентом Украины Петром Порошенко. — Ред.) в присутствии всех остальных и вырабатывались им, президентом Украины». МИД РФ призвал США прекратить поставки оружия Киеву © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

«К сожалению, последние заявления киевских властей, киевского режима, которые ставят под вопрос искренность их намерений разрешить кризис в Донбассе мирными способами на основе комплекса мер, подчеркивают то, о чем мы говорили раньше, к сожалению, похоже, что они просто ставят на них крест», — отметила представитель МИД.

Она призвала коллег по нормандскому формату, дипломатов из Франции и Германии, работать с Киевом, чтобы заставить его в полном объеме выполнить Минские соглашения.

Ранее глава СНБО Украины Алексей Данилов раскритиковал Минские соглашения и заявил о невозможности их выполнения Украиной. Он заявил, что выполнение Минских соглашений для Украины «опасно и может привести к плохим для страны последствиям».